O aiatola do Irão, Ali Khamenei, avisou que este atentado contra o Irão e uma das suas principais figuras terá uma "retaliação severa". "O martírio é a recompensa pelo trabalho incansável durante todos estes anos. Oxalá o seu trabalho e o seu caminho não acabam aqui. Uma vingança implacável aguarda os criminosos que encheram as mãos com o seu sangue e o sangue de outros mártires", afirmou Ali Khamenei, citado pela Agence France-Presse (AFP).





da força de elite iraniana Al-Quds, o general Qassem Soleimani. O Irão já afirmou que se irá vingar e os Democratas acusam Trump de ter tomado uma iniciativa bélica sem ter avisado o Congresso.

A embaixada dos Estados Unidos da América em Bagdad, no Iraque, urgiu os cidadãos de origem norte-americana a abandonarem de forma imediata o Iraque. Esta decisão surge na sequência do ataque elevado a cabo durante a madrugada desta sexta-feira contra o comandante

No mesmo ataque morreu também o ''número dois'da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdial-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], indicaram as autoridades. Pelo menos oito pessoas foram mortas no ataque, três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana. Trump afirmou que o Irão estava por trás deste ataque. O ataque à embaixada durou dois dias.