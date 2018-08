EUA pedem à comunidade internacional manutenção da pressão contra a Coreia do Norte

Regime norte-coreano está a construir um ou dois mísseis intercontinentais nas instalações de Sanumdong.

Por Lusa | 04:32

O secretário de Estado norte-americano pediu este sábado à comunidade internacional a "manutenção da pressão diplomática e económica", contra a Coreia do Norte, até que seja cumprido o compromisso da desnuclearização do país.



Mike Pompeo, responsável da administração norte-americana pela aplicação dos compromissos saídos da cimeira entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, de 12 de junho, proferiu estas declarações à margem do 25.º Fórum Regional da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN)



Mike Pompeo esteve três vezes em Pyongyang desde abril, acompanhou Trump na cimeira e, segundo o Departamento de Estado, uma reunião com o homólogo norte-coreano, Ri Yong Ho, à margem da reunião da ASEAN é possível, mas não está confirmada.



"O presidente Kim comprometeu-se a desnuclearizar. O mundo pediu-lhe que o fizesse nas resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Na medida em que eles estão a agir de uma maneira inconsistente com isso, estão a violar uma ou ambas as resoluções, vemos que há um caminho a fazer para atingir o resultado que procuramos", disse o chefe da diplomacia norte-americana à imprensa em Singapura, na sexta-feira, à chegada a Singapura para uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da ASEAN.



O jornal norte-americano Washington Post noticiou na segunda-feira, citando fontes dos serviços de informações norte-americanos que disseram basear-se em fotos de satélite, que o regime norte-coreano está a construir um ou dois mísseis intercontinentais nas instalações de Sanumdong, a sudoeste da capital.