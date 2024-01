EUA pedem ação urgente da ONU contra ataques dos Huthis no mar Vermelho

Os Estados Unidos apelaram na quarta-feira ao Conselho de Segurança da ONU para tomar medidas urgentes contra os rebeldes Huthis, do Iémen, na sequência de ataques a navios relacionados com Israel no mar Vermelho.

O representante norte-americano nas Nações Unidas Christopher Lu disse, numa reunião de emergência do Conselho, que os Huthis efetuaram mais de 20 ataques desde 19 de novembro.

Apesar de terem perdido 10 combatentes num confronto com as forças norte-americanas, depois de falharem uma tentativa de embarcar num navio de carga no domingo, o grupo rebelde anunciou, na quarta-feira, que tinha como alvo outro navio de contentores, denunciou Lu.