EUA pedem ao Presidente do Azerbeijão cessar-fogo permanente

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, telefonou ao Presidente do Azerbaijão no domingo para pedir um cessar-fogo permanente com a Arménia que inclua a retirada das tropas da fronteira.

"Hoje [domingo] falei com o Presidente [Ilham] Aliyev do Azerbaijão para saudar o recente cessar-fogo e apelar à retirada das forças militares e ao regresso às negociações de paz", anunciou Blinken nas redes sociais.

O Departamento de Estado explicou, num breve comunicado, que o líder da diplomacia dos EUA pediu a Aliyev que trabalhe no sentido de resolver os problemas que a Arménia e o Azerbaijão enfrentam através de negociações de paz.