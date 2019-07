EUA preparam coligação para garantir transporte de petróleo no Golfo

Os Estados Unidos estão em conversações com aliados para formar uma coligação que garanta a liberdade de navegação no Golfo Pérsico, sobretudo a petroleiros, face ao aumento da tensão entre Washington e Teerão, avançou um responsável militar norte-americano."Estamos em contacto com vários países para ver se conseguimos montar uma coligação que garanta a liberdade de navegação nos estreitos de Ormuz e Bab al-Mandeb", disse o general Joseph Dunford, chefe do Departamento de Defesa.A tensão nesta área, por onde é transportado quase um terço do petróleo bruto mundial, atingiu o pico nas últimas semanas, com os Estados Unidos a acusarem o Irão de vários ataques contra petroleiros, e o Irão a abater um drone norte-americano."Acho que, provavelmente nas próximas duas ou três semanas, vamos saber que países têm vontade política de apoiar essa iniciativa, e depois trabalharemos diretamente com os militares para identificar as capacidades específicas que possam levar a cabo a medida", explicou o general Dunford, que é o militar norte-americano mais graduado.Segundo adiantou, a coligação terá os Estados Unidos como fornecedores de "conhecimento e vigilância marítima" e os países aliados como escolta dos petroleiros.O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse em junho esperar que mais de 20 países, incluindo os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, aceitem trabalhar juntos para garantir a segurança marítima da zona."Vamos precisar da participação de todos", disse Pompeo, dirigindo-se aos militares.O Presidente, Donald Trump, deseja que esta seja uma operação partilhada "para que não sejam os Estados Unidos a arcar com todos os custos", acrescentou.