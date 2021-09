EUA prometem julgar novo governo talibã pelos atos no Afeganistão

Os Estados Unidos declararam-se esta quarta-feira preocupados pela nomeação de alguns ministros talibãs no Afeganistão, mas declararam-se prontos a julgar o Governo "pelos atos" e pela disposição em deixar afegãos sair do país.

"Notamos que a lista dos nomes anunciados é exclusivamente composta por membros dos talibãs ou de aliados próximos e nenhuma mulher", declarou, em Doha, um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano.

"Estamos também preocupados com as ligações e os antecedentes de alguns destes indivíduos. No entanto, julgaremos os talibãs pelos atos e não pelas palavras", sublinhou.