EUA reabrem mercado para carne bovina não processada do Brasil

Os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira a abertura de mercado para a carne bovina não processada do Brasil, informou o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento brasileiro.

"Recebemos com muita satisfação uma notícia esperada há muito tempo: a reabertura do mercado de carne bovina 'in natura' [não processada] do Brasil para os EUA (...) É uma ótima notícia porque traz o reconhecimento da qualidade da carne brasileira por um mercado tão importante como o americano", disse a ministra da Agricultura brasileira, Tereza Cristina.

Em comunicado enviado às autoridades brasileiras, o Departamento de Agricultura e o serviço de inspeção alimentar norte-americanos indicaram que o Brasil corrigiu os problemas sistemáticos e que vai encerrar "os casos pendentes" associados à suspensão de 2017.

De acordo com o Governo brasileiro, a exportação de produtos de carne bovina não processada, derivados de animais abatidos, pode ser reiniciada de imediato.

Em meados de 2017, os EUA suspenderam a compra de carne bovina não processada brasileira, devido às reações provocadas nos animais pela vacina da febre aftosa.

Em novembro passado, Washington manteve a proibição à importação de carne bovina não processada do Brasil, na sequência de um relatório que destacou a necessidade de novas inspeções aos sistemas frigoríficos brasileiros.

Em 2016, o Brasil exportou 284 milhões de dólares (255 milhões de euros) de carne bovina não processada para os EUA, o que representou cerca de 5% das vendas brasileiras do produto para o estrangeiro.

Na altura, os Estados Unidos eram o sexto maior comprador do Brasil.