EUA registam semana com maior tráfego aéreo desde início da pandemia

Os EUA registaram entre quinta-feira da semana passada e a última quarta-feira a semana de maior tráfego aéreo desde que se declarou a pandemia do novo coronavirus, em março de 2020, informou quinta-feira a entidade reguladora.

A informação divulgada pela agência de segurança nos transportes (TSA, na sigla em Inglês) foi divulgada no dia em que se celebra o feriado do Dia de Ação de Graças, ocasião festiva e familiar em que mutas pessoas têm até quatro dias de ausência do trabalho (de quinta-feira a domingo), que historicamente tem correspondido ao período com mais deslocações no país.

A TSA detalhou que, desde quinta-feira e até quarta-feira, os aeroportos dos EUA tiveram mais de dois milhões de passageiros por dia, o que nunca ocorreu desde o início da pandemia.

Só na quarta-feira, véspera do feriado, passaram pelos controlos de segurança aeroportuários 2,31 milhões de pessoas, o que representa 88% dos números do mesmo dia em 2019.

Mas o dia em que a TSA espera maior número de passageiros é domingo, quando se estima que 2,4 milhões de pessoas apanhem um avião para regressar a casa, depois destes dias passados com família e amigos.

A subida do tráfego aéreo ocorre em um momento particularmente delicado para as transportadoras, que acumulam desde há meses voos anulados e atrasados, em resultado da falta de pessoal, tanto pilotos, como hospedeiras e operacionais em terra.

Para a falta de pessoal concorrem vários fatores, como um contexto geral de oferta abaixo da procura de trabalhadores, medo de alguns empregados em regressarem às empresas devido à pandemia, despedimentos ou punições para os que se recusam a serem vacinados e a forte contração do setor, que opera em níveis mínimos desde há mais de um ano.