EUA registaram 15 assassínios em massa com arma de fogo em 1 ano

O mais recente massacre com armas de fogo nos Estados Unidos, esta semana em Louisville (estado do Kentucky), em que cinco pessoas foram mortas num banco, foi o 15.º assassínio em massa no país no último ano.

A organização sem fins lucrativos 'Gun Violence Archive' distingue um tiroteio em massa - quando pelo menos quatro pessoas são baleadas mortalmente, excluindo o atirador - de assassínio em massa - quando quatro ou mais pessoas morrem além do perpetrador.

Nesse sentido, os Estados Unidos (EUA) já registaram mais de 140 tiroteios em massa e 15 assassínios em massa desde o início de 2023, com o Presidente norte-americano, Joe Biden, a criticar os Republicanos do Congresso por não alterarem as leis que regulam a posse de armas de fogo no país.