EUA regressam oficialmente à UNESCO após hiato de cinco anos

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, participou esta terça-feira numa cerimónia de içar da bandeira norte-americana na UNESCO em Paris, marcando a reentrada oficial de Washington nesta agência da ONU após um hiato de cinco anos.

Antes do içar da bandeira, Jill Biden comentou a importância da preservação do património cultural e do fortalecimento da educação e da ciência em todo o mundo, dizendo que esta foi uma promessa do seu marido e Presidente dos EUA, Joe Biden, que fez questão de reincorporar os EUA na UNESCO.

"Estamos muito orgulhosos de voltar a ingressar na UNESCO", disse Jill Biden.