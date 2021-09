Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália anunciaram a criação de uma nova aliança estratégica para contrabalançar o crescente poderio militar da China na região do Indo-Pacífico. Ao abrigo desta nova parceira, os EUA vão partilhar tecnologia que permitirá à Austrália construir oito submarinos nucleares, numa decisão sem precedentes desde o final dos anos 50.





A nova aliança, denominada AUKUS (uma mistura das iniciais dos países participantes) visa “garantir a paz e a estabilidade na região do Indo-Pacífico a longo prazo”, anunciou Joe Biden numa videoconferência conjunta com os primeiros-ministros do Reino Unido, Boris Johnson, e da Austrália, Scott Morrison, em que nenhum dos intervenientes mencionou a China. “O futuro dos nossos países e de todo o Mundo depende de uma região Indo-Pacífico livre e aberta”, frisou o presidente americano.