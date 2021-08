EUA rejeitam intervenção política de ex-presidente Ashraf Ghani

O Departamento de Estado norte-americano voltou esta quarta-feira a recusar a intenção de Ashraf Ghani, ex-presidente do Afeganistão, de intervir na crise política do país tomado pelos talibãs.

"Ele [Ashraf Ghani] já não é uma pessoa importante no Afeganistão", disse hoje aos jornalistas a secretária de Estado adjunta norte-americana, Wendy Sherman, recusando-se a comentar a decisão dos EUA de lhe conceder asilo, depois de ter fugido do país no domingo, antes da ocupação de Cabul pelos talibãs.

Ghani disse hoje apoiar negociações entre os talibãs, que tomaram o poder em Cabul, e antigos altos funcionários, acrescentando que está "em conversações para regressar" ao país, após ter fugido para os Emirados Árabes Unidos.