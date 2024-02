EUA responsabilizam Rússia por morte de opositor do Kremlin

A Rússia é "responsável pela situação que levou à morte do opositor Alexei Navalny", que "sublinha a fraqueza e a corrupção" do regime de Vladimir Putin, disse esta sexta-feira o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken.

"Esta morte numa prisão russa e a fixação e o medo de um homem apenas sublinham a fraqueza e a corrupção em torno do regime que Putin construiu. A Rússia é responsável por esta situação", declarou Blinken à margem da Conferência de Munique sobre Segurança, na Alemanha.

O conselheiro de segurança nacional norte-americano Jake Sullivan afirmou antes que "dada a longa e sórdida tendência do Governo russo de destruir os seus opositores, há questões óbvias sobre o que acabou de acontecer"



O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que os Estados Unidos deveriam agir com mais moderação e esperar pelos resultados da autópsia antes de acusar Moscovo da morte do ativista.