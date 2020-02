EUA retiram cidadãos americanos do navio cruzeiro em quarentena no Japão

O governo dos EUA está a preparar-se para retirar os cidadãos americanos do navio cruzeiro Diamond Princess, que está em quarentena no Japão, segundo avança o Wall Street Journal.Cerca de 380 pessoas serão retiradas e voltam a casa este domingo. Todos aqueles que ainda tenham sintomas de febre ou tosse não podem voar.Os cidadãos irão ser novamente examinados na chegada aos Estados Unidos e provavelmente submetidos a uma quarentena de 14 dias, afirmou Henry Walke, funcionário do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças.Ao que tudo indica, a quarentena do navio irá terminar a 19 de fevereiro. O cruzeiro está sob vigilância desde 3 de fevereiro depois de um homem, que desembarcou em Hong Kong, ter sido diagnosticado com o vírus.218 pessoas do navio foram diagnosticadas com o vírus mortal e estão internados em hospitais japoneses.