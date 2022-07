EUA reúnem-se com talibã para discutir desbloqueio de fundos afegãos para apoio humanitário

Uma delegação norte-americana reuniu-se na quinta-feira com os talibã para debater o desbloqueio de 3,4 mil milhões de euros das reservas afegãs congeladas no estrangeiro para apoiar a "situação humanitária urgente" no Afeganistão.

Num comunicado, o Departamento de Estado dos EUA afirmou que a delegação, composta por funcionários de alto nível, transmitiu aos talibã a necessidade de acelerar os trabalhos para utilizar estes fundos no apoio aos afegãos.

"Os Estados Unidos expressaram a necessidade de abordar a situação humanitária urgente no Afeganistão. As duas partes discutiram os esforços em curso para assegurar que os 3,4 mil milhões de euros das reservas autorizadas do banco central afegão sejam utilizados em benefício do povo afegão", declarou a nota.