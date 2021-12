EUA reveem em baixa a incidência da variante Ómicron

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos reviram hoje em baixa a incidência no país da nova variante da covid-19 Ómicron, na semana antes do Natal, em comparação com a variante Delta.

Nos dados atualizados no seu sítio na Internet, os CDC apontaram que, na semana de 19 a 25 de dezembro, as infeções com a nova variante do coronavírus SARS-CoV-2 representaram 58,6% dos casos.

No entanto, para a semana anterior, os dados foram revistos em baixa, indicando agora que a Ómicron foi responsável por 22,5% das novas infeções.