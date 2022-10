Os Estados Unidos impuseram esta quinta-feira mais sanções a funcionários do Governo do Irão em resposta às limitações no acesso à Internet, à repressão e à violência infligida a manifestantes nos protestos que abalam o país.

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro norte-americano puniu financeiramente sete altos dirigentes, anunciou a instituição.

Os ministros do Interior e da Comunicações do Irão foram alvo de sanções, juntamente com vários outros governantes.