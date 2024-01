EUA sancionam suspeitos de financiamento ao Irão e ao Hezbollah

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou esta quarta-feira várias pessoas e entidades que acusa de fornecerem apoio financeiro tanto à Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana como ao partido miliciano xiita libanês Hezbollah.

De acordo com o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro, os visados geraram rendimentos no valor de "centenas de milhões de dólares" através da venda de mercadorias fabricadas no Irão, proporcionando formas de financiamento privilegiado das atividades das forças iranianas e do Hezbollah.

Entre os nomeados está a empresa global de compra, venda e transporte de produtos iranianos Mira Ihracat Ithalat Petrol, com sede na Turquia, bem como o seu diretor, Ibrahim Talal al Uway.