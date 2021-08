EUA tentam evitar evacuação da embaixada em Cabul após investida talibã em várias cidades do Afeganistão

A crescente tomada de territórios no Afeganistão por parte de grupos talibã está a deixar os Estados Unidos com a corda na garganta. Os EUA tentam agora negociar com os talibã para que o grupo não ataque a embaixada norte-americana em Cabul, caso o grupo extremista invada a capital.A notícia avançada pelo The New York Times (NYT) revela que Zalmay Khalilzad, principal enviado americano para negociar com os talibã, está a tentar evitar a evacuação da embaixada enquanto os combatentes rapidamente tomam conta de cidades por todo o Afeganistão. Os Estados Unidos estão a oferecer ajuda a futuros governos afegãos em troca do 'acordo de paz'.As várias embaixadas em Cabul estão em alerta máximo para a onda de violência das próximas semanas ou meses. Vários consulados foram encerrados e outras missões diplomáticas foram terminadas.O NYT diz que os funcionários do Governo de Biden não têm planos imediatos para reduzir significativamente a equipa da embaixada, composta por 4000 funcionários - incluindo cerca de 1400 americanos - enquanto as tropas concluem formalmente a retirada do país."Estamos a retirar as nossas forças do Afeganistão, mas não estamos a retirar-nos do Afeganistão", sublinhou o Departamento de Estado em comunicado. "Embora as tropas partam, os EUA manterão o robusto compromisso diplomático com o Afeganistão".Segundo o jornal norte-americano, cinco funcionários atuais e ex-funcionários descrevem o clima na embaixada como cada vez mais tenso e preocupado.