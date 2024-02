EUA torna ilegais chamadas telefónicas com recurso a Inteligência Artificial

A Comissão Federal de Comunicações dos EUA proibiu esta quinta-feira chamadas automáticas que contenham vozes geradas por Inteligência Artificial (IA), numa mensagem clara de que não tolerará a exploração da tecnologia para enganar as pessoas.

A decisão da agência federal tem como alvo chamadas automáticas feitas com ferramentas de clonagem de voz de IA, ao abrigo da Lei de Proteção ao Consumidor Telefónico, uma lei de 1991 que restringe chamadas indesejadas que usam mensagens de voz artificiais e pré-gravadas.

O anúncio ocorre no momento em que as autoridades do estado de New Hampshire avançam na investigação sobre chamadas automáticas geradas por IA que imitavam a voz do Presidente Joe Biden para desencorajar as pessoas de votar nas eleições primárias no mês passado.