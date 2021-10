EUA transferem autorização de vistos a cidadãos russos de Moscovo para Varsóvia

Os Estados Unidos deixaram de emitir vistos de imigração para russos em Moscovo, passando a fazê-lo apenas em Varsóvia, na Polónia, depois de o Governo russo ter proibido cidadãos russos de trabalharem no consulado norte-americano.

A diplomacia dos Estados Unidos justificou este domingo a mudança do consulado com as restrições impostas pelas autoridades russas, que consideram "uma humilhação próxima do sadismo".

"Deixámos de dar aprovações para vistos de imigração a cidadãos russos em Moscovo", avançou um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, acrescentando que as reuniões de avaliação passaram a ser realizadas na embaixada dos Estados Unidos em Varsóvia.