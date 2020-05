EUA ultrapassam as 100 mil mortes por coronavírus

Os Estados Unidos ultrapassaram quarta-feira à noite a trágica marca das 100 mil mortes por Covid-19. De acordo com os dados do Instituto Johns Hopkins, a pandemia matou até agora 100 275 americanos, mais do que a soma de todos os que perderam a vida nas guerras da Coreia, Vietname, Iraque e Afeganistão.Apesar do trágico recorde, o presidente Donald Trump levou mais de 15 horas a reagir, e só esta quinta-feira escreveu umas breves linhas no Twitter a assinalar a "triste marca" e a manifestar a sua "sentida simpatia e estima" pelas vítimas. Em contraste, o democrata Joe Biden, que será o adversário de Trump nas Presidenciais de novembro, publicou ainda na quarta-feira um vídeo nas redes sociais a manifestar o seu pesar."Há momentos na nossa História tão tristes que ficam para sempre no nosso coração como uma dor partilhada", afirmou o democrata.A pandemia já destruiu mais de 41 milhões de empregos nos EUA, dois milhões dos quais na última semana, revelam os últimos dados do Departamento do Trabalho. Produto Interno Bruto caiu 5% no primeiro trimestre.O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, anunciou planos para levantar algumas medidas de confinamento no início de junho, incluindo o regresso ao trabalho de cerca de 400 mil pessoas.O Walt Disney World, na Florida, vai reabrir os seus parques de diversões a partir de 11 de julho, enquanto os casinos da MGM, em Las Vegas, tencionam voltar a abrir as portas já a partir da próxima quinta-feira.O Brasil ultrapassou na quarta-feira a barreira das 25 mil mortes por coronavírus, numa altura em que o país caminha a passos largos para atingir o meio milhão de infetados por Covid-19. O último balanço oficial dá conta de um total de 25 598 mortes e 411 821 casos no país desde março. Só nas últimas 24 horas, o país registou 1086 mortes e 20 599 novos casos de infeção, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde.Cabo Verde já detetou casos de infeção pelo novo coronavírus em 28 dos 50 bairros da Cidade da Praia, principal foco da pandemia no arquipélago. A capital cabo-verdiana está desde 18 de abril em situação de transmissão comunitária, tendo registado até ao momento 323 casos e três mortes. Cabo Verde contabiliza um total de 390 casos e quatro mortes, mas desde terça-feira que não são feitos testes devido à falta de reagentes.O número de mortes por Covid-19 na Guiné-Bissau aumentou esta quinta-feira para oito, após o falecimento de um homem que tinha dado entrada num hospital com insuficiência respiratória grave. O número de casos, que estava nos 1195, só será atualizado esta sexta-feira devido a problemas técnicos que impediram a realização de testes por vários dias.As autoridades de saúde de São Tomé e Príncipe confirmaram esta quinta-feira mais 15 casos positivos de coronavírus no país, aumentando o total acumulado para 458. Já o número de doentes internados num hospital de campanha em São Tomé desceu de 12 para 9, havendo ainda a registar 12 óbitos e 68 pacientes recuperados.A Coreia do Sul voltou esta quinta-feira a fechar museus, parques e galerias de arte e aconselhou os cidadãos a evitarem bares e restaurantes após um surto de novas infeções ligado a um armazém de distribuição nos arredores de Seul.A reabertura das creches e escolas na Dinamarca não provocou um aumento no número de contágios de Covid-19 no país, revela um estudo governamental. A Dinamarca foi o primeiro país europeu a reabrir as escolas, a 15 de abril.A cidade de Moscovo registou esta quinta-feira 2054 novos casos de coronavírus, o número mais baixo em mais de um mês, sinal de que as autoridades começam a controlar aquele que foi até agora o epicentro da pandemia na Rússia.Com algumas semanas de atraso em relação ao resto do país, a região de Paris passou esta quinta-feira de zona ‘vermelha’ a zona ‘laranja’, o que permite o levantamento de mais algumas medidas de restrição, incluindo a reabertura dos parques.A Comunidade de Madrid, a região espanhola mais atingida pela pandemia, está a preparar um stock de máscaras e outro equipamento de proteção suficiente para 45 dias, para estar preparada em caso de uma segunda vaga.A Hungria e a Eslovénia anteciparam-se esta quinta-feira a outros parceiros europeus e reabriram a sua fronteira mútua, passando a permitir a livre circulação de cidadãos sem controlos nem quarentenas obrigatórias.Papille, a gata francesa que foi contagiada com Covid-19 pelos donos, está completamente recuperada. O felino, de 9 anos, foi um dos poucos animais de estimação a testar positivo ao novo coronavírus e o seu caso correu o Mundo.O Ministério da Transição Ecológica da Espanha desaconselhou o uso de equipamentos de proteção descartáveis, como máscaras e luvas de um só uso, recomendando antes o uso de máscaras laváveis, por exemplo, para não criar poluição.O Uruguai, um dos países sul-americanos menos atingidos pelo novo cornavírus apesar de fazer fronteira com o Brasil, declarou esta quinta-feira a pandemia "sob controlo". O país registou até ao momento apenas 789 casos e 22 mortes.O número de casos de Covid-19 quadruplicou no Chile desde o início de maio e o país tem já mais de 4 mil infeções diárias. As camas começam a faltar nos hospitais, obrigando os médicos a fazer escolhas difíceis sobre quem tratar.