Os Estados Unidos ultrapassaram este sábado as 700 mil mortes provocadas pela Covid-19, segundo uma contagem feita pela Universidade Johns Hopkins.

Os Estados Unidos são oficialmente, de longe, o país com o maior número de mortes por coronavírus do mundo, de acordo com dados oficiais, à frente do Brasil e da Índia.

Foram necessários três meses e meio para que os EUA passassem de 600 mil para 700 mil mortes, impulsionados pela propagação desenfreada da variante através dos norte-americanos não vacinados.