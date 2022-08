EUA vão continuar a usar Estreito de Taiwan apesar da crise com Pequim

Os Estados Unidos vão manter as operações no Estreito de Taiwan, apesar da escalada de tensões com a China pela visita à ilha da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou esta segunda-feira o governo norte-americano.

Em conferência de imprensa no Pentágono, o subsecretário da Defesa para assuntos políticos, Colin Kahl, referiu hoje que esta é "uma crise fabricada" por Pequim.

"Vamos continuar a voar, navegar e operar onde quer que a lei internacional nos permita, inclusive no Estreito de Taiwan, e continuaremos a apoiar os nossos aliados e parceiros na região", sublinhou, citado pela agência Efe.