EUA vão dar 500 milhões de vacinas Covid da Pfizer a 100 países nos próximos dois anos

A Casa Branca chegou a um acordo com a Pfizer e a BioNTech para fornecer 500 milhões de doses da vacina contra o coronavírus para cerca de 100 países nos próximos dois anos, um pacto que o presidente dos Estado Unidos, Joe Biden, planeia anunciar já na quinta-feira, de acordo com várias fontes familiarizadas com o plano, citadas pelo The New York Times.Sob intensa pressão para fazer mais para lidar com a escassez global de vacinas e as disparidades na vacinação Covid entre países ricos e pobres, Biden deu a entender o plano na manhã desta quarta-feira, quando foi questionado sobre se tinha uma estratégia de vacinação para o mundo.

"Eu tenho um plano e irei anunciá-lo", disse Biden.



Algumas das pessoas familiarizadas com o plano disseram que os Estados Unidos pagarão pelas doses a um preço "sem fins lucrativos". As primeiras 200 milhões de doses da vacina seriam distribuídas neste ano, e 300 milhões seriam distribuídas no próximo ano. Espera-se que Albert Bourla, presidente-executivo da Pfizer, apareça com o presidente quando Biden fizer seu anúncio.

Os Estados Unidos já firmaram contrato para comprar 300 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech, sendo que o novo acordo é separado desses contratos.