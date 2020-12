Os Estados Unidos vão exigir aos passageiros que venham do Reino Unido um teste negativo à covid-19 antes de embarcarem no voo, anunciaram na quinta-feira as autoridades.

Os Estados Unidos são o último país a anunciar novas restrições de viagem devido a uma nova variante do coronavírus que se está a espalhar no Reino Unido.

Os passageiros provenientes do Reino Unido terão de obter um teste negativo três dias antes da sua viagem e fornecer os resultados à companhia aérea.