EUA vão retirar ex-guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia da lista negra do terrorismo

O Governo norte-americano vai retirar os ex-guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) da lista negra de organizações terroristas estrangeiras, segundo fonte do Congresso dos Estados Unidos.

"Posso confirmar que o Governo enviou hoje [terça-feira] uma notificação ao Congresso a informar a retirada das FARC da lista de organizações terroristas", destacou a fonte parlamentar norte-americana à agência AFP.

Esta decisão surge na véspera do quinto aniversário da assinatura do acordo de paz que terminou com a guerra na Colômbia.