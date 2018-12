Eurodeputada em Estrasburgo: "Este é o mercado de Natal mais antigo da Europa. Vêm cá milhares de pessoas"

Sofia Ribeiro reagiu ao tiroteio em França que fez um morto e vários feridos.

20:32

A eurodeputada, Sofia Ribeiro, está em Estrasburgo, onde esta terça-feira morreu uma pessoa e nove pessoas ficaram feridos num tiroteio, e presenciou o momento.



"Hoje, alguns de nós, tivemos de mostrar as carteiras. Neste momento estão a decorrer trabalhos do plenário, que reúne muita gente. É uma altura em que Estrasburgo tem muito mais população. E nesta altura do Natal ainda mais. Este é o mercado de Natal mais antigo da Europa. Vêm cá milhares de pessoas nesta altura", disse.



"Para conseguirmos marcar reserva num hotel, por exemplo, temos de marcar com semanas de antecedência", confessou Sofia Ribeiro.



De acordo com os meios de comunicação franceses, o tiroteio terá ocorrido perto de um mercado de Natal, na praça Kléber - uma das praças centrais da cidade - cerca das 20h00 locais, 19h00 em Portugal continental. Após se ouvirem os disparos, as pessoas que se encontravam nas ruas começaram a correr, entre gritos, à procura de um lugar seguro.