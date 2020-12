Eurodeputado apanhado em orgia com outros elementos do Parlamento Europeu em Bruxelas

húngaro de extrema-direita, József Szájer,

O eurodeputadoestava entre um grupo de 25 homens detidos pela polícia belga numa festa de sexo, em Bruxelas.Os homens foram detidos por estarem a violar as regras do distanciamento social e do recolher obrigatório imposto no país entre as 22h00 e as 06h00.De acordo com a imprensa belga, o eurodeputado tentou fugir por uma janela à chegada da polícia ao local, mas acabou por ficar ferido. Segundo as autoridades, estariam presentes na orgia outros deputados do Parlamento Europeu. No grupo encontrava-se um número não divulgado de diplomatas que invocaram imunidade, que lhes foi negada.O eurodeputado demitiu-se após estas informações terem sido divulgadas ao público.