Eurodeputado apela a denúncia de devoluções ilegais de migrantes

O eurodeputado Juan Fernando López Aguilar, presidente da Comissão de Liberdades Civis da União Europeia (LIBE), apelou esta quinta-feira à denúncia às autoridades públicas de devoluções ilegais de migrantes, por "todos os que as testemunhem", para que sejam investigadas.

Este foi o pedido feito por López Aguilar ao lado do ministro grego das Migrações, Notis Mitarakis, em conferência de imprensa conjunta no fim de uma visita de uma delegação da LIBE à Grécia, durante a qual analisaram as condições dos refugiados nas ilhas do mar Egeu.

"Colocámos ênfase no respeito pelos direitos humanos em cada conversa sobre as alegadas devoluções ilegais, para garantir que não haja silêncios", assegurou López Aguilar, depois de questionado se tinha abordado com as autoridades helénicas a controvérsia das devoluções sumárias, que muitas organizações atribuem à Grécia.