Eurodeputado esteve a 300 metros do tiroteio em Estrasburgo: "Apercebemo-nos de muitas pessoas a correr"

"Persianas fechadas, portas fechadas e as pessoas estão aconselhadas a não sair", disse Nuno Melo.

21:11

O eurodeputado Nuno Melo, eleito pelo CDS que também faz parte do PPE, estava a 300 metros do local onde aconteceu o atentado que matou e feriu pessoas em Estrasburgo, França. À CMTV, Nuno Melo revelou o que viu.



"À medida que recebemos a notícia, apercebemo-nos de muitas pessoas a correr, a polícia de um lado para o outro. As janelas estavam todas fechadas. Eu agora estou num hotel muito próximo do local onde aconteceu o atentado. Persianas fechadas, portas fechadas e as pessoas estão aconselhadas a não sair", começou por dizer Nuno Melo.



"Tanto quanto se sabe o atacante está a monte, por isso é que há estes processos de segurança. A polícia está à procura do atacante. Algumas pessoas estão em casa, outras estão nas ruas, impedidos de circular devido ao perímetro de segurança", explicou.