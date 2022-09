Eurodeputados exortam Hungria a "honrar promessas" após ameaça de corte de verbas da UE

Eurodeputados da comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu saudaram esta segunda-feira a proposta para suspensão de 7,5 mil milhões de euros em fundos comunitários à Hungria por violações do Estado de direito, esperando que Budapeste "honre as promessas".

"Os eurodeputados que orientaram o mecanismo condicionalidade do Estado de direito no Parlamento Europeu saudaram a [proposta de] suspensão pela Comissão Europeia de 7,5 mil milhões de euros de fundos de coesão para a Hungria", indica a assembleia europeia em comunicado divulgado esta segunda-feira.

A posição surge um dia depois de o executivo comunitário ter proposto uma suspensão de 65%, no valor de 7,5 mil milhões de euros, dos fundos comunitários à Hungria pelas violações do Estado de direito.