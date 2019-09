Eurodeputados portugueses criticam "teimosia" e "irresponsabilidade" britânicas

Eurodeputados portugueses do PS, PSD, BE, CDS, PAN e PSD criticaram esta quarta-feira a "teimosia" e "irresponsabilidade britânica" por Londres insistir numa saída sem acordo do Reino Unido da União Europeia (UE), enquanto o PCP pediu respeito pelo referendo.O tema do 'Brexit' esteve em debate na sessão plenária do Parlamento Europeu (PE), que decorre até quinta-feira na cidade francesa de Estrasburgo, tendo a assembleia europeia aprovado uma nova resolução na qual reitera a sua recusa em aceitar um acordo de saída que não inclua um mecanismo de salvaguarda para a fronteira irlandesa, bem como o seu apoio a um novo adiamento da data.Falando aos jornalistas no final da aprovação do documento, o eurodeputado do PS Pedro Silva Pereira, que também integra do grupo diretor do PE para este processo, observou que a resolução aprovada representa "uma decisão importante que ajudará, também, o Conselho a tomar decisões, uma posição a favor de uma extensão do Artigo 50.º, quer dizer, de um adiamento do 'Brexit'"."Esse é o passo que é necessário para evitar o cenário catastrófico de uma saída sem acordo", notou.Ainda assim, admitiu que "não há nenhuma razão para ser otimista quanto à negociação que está em curso" porque o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, "embora diga que quer chegar a um acordo, até hoje não apresentou uma única proposta escrita para esse tal acordo que quer alcançar nos próximos dias"."Isso não é sério", disse o eurodeputado socialista, para quem a atitude de Londres mostra que o Reino Unido "está a trabalhar num cenário de uma saída sem acordo".Posição semelhante manifestou Paulo Rangel, do PSD, que notou existir no governo de Boris Johnson "uma vontade de sair sem acordo"."Estamos a mês e meio do prazo de 31 de outubro e não existe, da parte inglesa, nenhum movimento a apresentar propostas. Aparece na imprensa que vão apresentar propostas à última da hora [...], mas isso parece-me mais uma espécie de artifício porque estamos a andar de semana em semana a esperar progressos sem serem apresentadas propostas para remediar ou para substituir o chamado 'backstop'", elencou.Para a bloquista Marisa Matias, este é já "um processo muito difícil de classificar"."Há uma questão que, para nós, é fundamental: a UE não pode decidir pelos cidadãos britânicos, de nenhuma forma, mas também não podemos permitir que haja uma tentativa de saída sem garantir os direitos dos cidadãos de forma decente e isso não está a acontecer", lamentou.A eurodeputada do BE considerou que tal "não está a ser salvaguardado, nem pela teimosia europeia de poder permitir o alargamento sem querer alterar os termos da negociação, nem pela teimosia britânica, que insiste no risco de uma saída sem acordo".O centrista Nuno Melo argumentou que "o que mais se sublinha [neste processo] é, infelizmente, o comportamento errático do poder político britânico e a profunda divisão de uma sociedade que, em relação a uma decisão que é estratégica para o Reino Unido e também para a UE, tarda, e em relação à qual é muito difícil antecipar o que realmente vai acontecer"."O meu desejo é que o Reino Unido possa permanecer, o que passará por um novo processo eleitoral e por um novo referendo", adiantou.Para o eleito do PAN, Francisco Guerreiro, está em causa "uma irresponsabilidade política que afeta a vida de milhares de pessoas e de milhares de empresas"."Vemos, mais uma vez, irresponsabilidade política [por parte do Reino Unido] ao não querer negociar e sentar-se à mesa com os líderes europeus para que se consiga protelar este 'hard Brexit' e assim tentar, com suavidade (...) sair, se eles assim o quiserem", acrescentou o eurodeputado.Já o eleito do PCP João Ferreira observou que o debate hoje realizado no PE foi feito num "tom muito confrontacional e até desrespeitoso"."Podemos ter opiniões diferentes sobre a decisão que foi tomada, mas foi uma decisão soberana, tomada de forma democrática, e tem de ser respeitada", vincou, reforçando que "este respeito e este reconhecimento esteve ausente do debate -- não foi a primeira vez que aconteceu -- e ninguém ganha com isso".Para o eurodeputado comunista, "a solução ideal seria uma saída enquadrada por um acordo que minimizasse possíveis fatores de perturbação".Inicialmente agendada para 29 de março, a saída do Reino Unido foi adiada para 31 de outubro, uma data que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, assegura que irá respeitar, haja ou não acordo entre os 27 e Londres.