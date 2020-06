Euromilionários vivem noite de terror em assalto

David e Angela Dawes, um casal inglês que reside em Etchingham, East Sussex, ficaram famosos depois de, em 2011, terem ganho mais de 113 milhões de euros no Euromilhões, naquele que foi o sétimo maior prémio de sempre a ser atribuídos em Inglaterra. O casal volta a estar nas bocas do mundo mas pelas piores razões: a mansão onde vivem foi alvo de um assalto e os dois viveram uma noite de verdadeiro terror às mãos dos ladrões.

Os euromilionários foram surpreendidos em casa, uma enorme propriedade que chegou a pertencer ao lendário músico Tom Jones, por três assaltantes de cara tapada, que os agrediram com violência, exigindo que indicassem onde tinham todo o ouro joias e dinheiro. O casal acedeu às exigências do gang e depois acabou com mãos e pés atados.

Os assaltantes fugiram com todo o ouro e joias que David e Angela tinham, mais de 25 mil euros em dinheiro e um Range Rover que estava na garagem da mansão.

O casal quis manter o sucedido em segredo e o episódio só foi revelado depois de vir a público que David e Angela estavam a fazer renovações na mansão em que vivem, que incluem um robusto sistema de videovigilância.

A polícia local conta ao diário The Sun que chegaram a ser detidos três suspeitos, mas que a investigação foi fechada e os suspeitos libertados por falta de provas. O Range Rover roubado e usado na fuga foi encontrado alguns dias depois, num local próximo de onde ocorreu o assalto, completamente destruído por um incêndio.

Questionados sobre o sucedido, David e Angela, que deram um terço do prémio do Euromilhões a instituições de solidariedade, não quiseram prestar quaisquer declarações.