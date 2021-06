Europa aperta cerco à fraude

Dois anos e meio depois da entrada em vigor do regulamento que a instituiu, a nova Procuradoria Europeia entrou esta terça-feira em funcionamento, com o envolvimento de 22 países da União Europeia (UE).Dinamarca, Irlanda, Hungria, Polónia e Suécia não participam no novo organismo público e independente que, segundo a romena Laura Kövesi, a nova procuradora, visa restabelecer “a credibilidade” da UE no combate à fraude.