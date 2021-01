Europa aprova vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. É a terceira com 'luz verde'

A Agência Europeia de Medicamentos deu esta sexta-feira luz verde à utilização da vacina da farmacêutica AstraZeneca contra a Covid-19 na União Europeia, a terceira vacina a ser aprovada pelo regulador europeu, que a considera apropriada para todos os adultos. A vacina, desenvolvida em colaboração com a Universidade de Oxford, pode, assim, passar a ser administrada nos 27 Estados da UE, tal como já acontece com a da Pfizer/BioNTech e da Moderna.A chegada desta vacina está, contudo, envolta em grande polémica. Por um lado, o laboratório britânico já fez saber que não irá cumprir o fornecimento das doses contratualizadas com a Comissão Europeia. Por outro, os peritos alemães consideram que só deve ser administrada entre os 18 e os 64 anos, alegando não haver dados suficientes sobre a sua eficácia acima daquela idade. Os responsáveis da UE publicaram esta sexta-feira o contrato firmado com a AstraZeneca, que obriga a farmacêutica aos "melhores esforços" para cumprir o acordo, mas foi omitido o número de doses iniciais contratualizadas.Esta sexta-feira, também, a Johnson & Johnson anunciou que a sua vacina contra a Covid-19 tem uma eficácia geral de 66%, mas é menos eficaz face à variante do vírus descoberta na África do Sul. A vacina da farmacêutica norte-americana tem a vantagem de ser de toma única, mas a sua taxa de eficácia é menor do que a anunciada por algumas das suas concorrentes: 66% a prevenir casos de doença moderada ou grave e de 85% em casos muito graves. Nos Estados Unidos, a eficácia da vacina da Johnson & Johnson foi calculada em 72%, mas na África do Sul, onde circula uma variante mais contagiosa, a taxa desceu para 57%.A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Pfizer/BioNTech não está ligada a qualquer morte pós-inoculação notificada nem apresenta risco particular para idosos, garantiu esta sexta-feira a Agência Europeia de Medicamentos.A gigante farmacêutica suíça Novartis anunciou esta sexta-feira que assinou um acordo para ajudar a produzir a vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech, face à escassez de vacinas causada por atrasos das principais empresas.António Guterres, 71 anos, recebeu esta sexta-feira, em Nova Iorque, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas fez a marcação pela internet e aguardou na fila. Pediu que a vacina chegue a todos.Confrontados com a escassez de vacinas disponíveis, alguns países começam a admitir intervalos maiores na toma da segunda dose, suscitando dúvidas sobre se isso afetará a eficácia. Está determinado um intervalo de 21 dias.