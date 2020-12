Europa fecha portas e isola Reino Unido devido a nova estirpe do coronavírus

O governo britânico admitiu este domingo que uma nova estirpe do coronavírus detetada no Reino Unido "está fora de controlo" e a reação não se fez esperar. Itália, Bélgica e Holanda suspenderam os voos do Reino Unido, sendo seguidos pela Bulgária, Irlanda, Alemanha e França. Ao fim do dia de ontem, Portugal anunciou também restrições nas chegadas das ilhas Britânicas.Em nota oficial, o Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou que a partir de hoje só podem entrar em Portugal vindos do Reino Unido "os cidadãos nacionais ou os cidadãos a residir legalmente no nosso país", tendo estes "de apresentar comprovativo de teste negativo ao SARS-CoV-2". Quem não tiver o teste será isolado e testado no aeroporto.A UE avalia esta segunda-feira, em reunião de emergência, medidas comuns que podem ditar também o fecho de comunicações terrestres e marítimas com o Reino Unido.