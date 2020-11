Europa prevê 2000 casos diários em Portugal no mês de janeiro

Se Portugal mantiver as restrições em vigor, irá registar em dezembro "níveis muito baixos" de novos casos de Covid, com menos internados e vítimas mortais. Esta é, pelo menos, a convicção do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças, segundo as quais as perspetivas são favoráveis em 22 dos 31 Estados-Membros da UE e do Espaço Económico Europeu.De acordo com o relatório sobre a evolução da pandemia a curto prazo, depois do pico de infeções registado em meados de novembro, é de prever um abrandamento acentuado em dezembro, que culminará com menos de 2000 casos em janeiro. A agência europeia da saúde admite, porém, que as projeções "continuam a ser um grande desafio", uma vez que estão muito dependentes das políticas decretadas pelos "Estados-Membros".Ou seja, do nível de restrições que forem impostas por cada país. A Covid-19 já provocou a morte de 1,4 milhões de pessoas.Estado alemão pagou 10 mil milhões de euros a mais em ajudas a empresas afetadas pelas restrições devido à pandemia. As compensações às empresas, que contemplam até 75% de perdas face ao faturado em novembro de 2019, acabaram por ser em vários casos superiores às receitas que teriam sido geradas.A República Checa, um dos países da UE com maior incidência de contágios diários no âmbito da segunda vaga, vai reabrir o comércio, restaurantes, bares e locais de lazer, depois de vários dias de abrandamento do crescimento do número de infetados. Os checos têm uma taxa de 567 positivos por 100 mil habitantes.O conselho de Estado francês pediu ao governo para rever a lei que limita a 30 o número de pessoas nas igrejas durante as missas. As organizações católicas argumentam que as igrejas e catedrais são bem mais espaçosas do que muitas lojas, onde o limite é de uma pessoa por oito metros quadrados.Milhares de pessoas reuniram-se na antiga pista do aeroporto de Gabu, nordeste da Guiné-Bissau, sem máscara ou qualquer respeito pelas regras de distanciamento, para assistir a um comício do presidente guineense, Sissoco Embaló.O primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, vai cumprir 10 dias de isolamento, após a mulher ter testado positivo para a Covid-19. Plenkovic testou negativo, no sábado, e vai exercer as suas funções a partir de casa, de acordo com informação prestada pelo porta-voz.A situação pandémica nos EUA continua fora de controlo. Este domingo cumpriu-se o 26º dia consecutivo com mais de 100 mil novos casos, registando-se 114 397 infetados e 862 mortos. Joe Biden, que vai suceder a Trump, já anunciou o reforço da equipa criada para acompanhar o evoluir da situação.Uma mulher de Singapura, que foi infetada em março quando estava grávida, deu à luz um bebé com anticorpos contra o vírus, oferecendo novas pistas sobre a transmissão da infeção de mãe para filho.Um estudo desenvolvido nas ilhas Canárias confirma a relação entre a forma e o tamanho dos glóbulos vermelhos e o aumento do risco de morte por coronavírus. Pessoas com glóbulos vermelhos de tamanho mais variável têm maior probabilidade de morrer.O tecido pulmonar de pacientes graves com Covid-19 mostra boa recuperação, na maioria dos casos, três meses após a passagem do vírus.A Coreia do Sul, um dos países mais bem-sucedidos no combate à Covid, decidiu proibir todas as festas de Fim de Ano.