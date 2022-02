Europa recomeça a 'respirar' sem máscaras

As restrições por causa da Covid-19 estão aos poucos a desaparecer na Europa, onde vários países já levantaram todas as limitações enquanto outros abrandaram substancialmente as medidas de rigor.









A Dinamarca deu o sinal de partida, ao suspender no início do mês todas as restrições, por considerar que a Covid deixou de ser “uma doença socialmente crítica”. A Suécia seguiu o exemplo e levanta esta semana as restrições, devendo a Finlândia ser a próxima, com o abrandamento de medidas a partir de dia 14 e o fim das restrições em março. Isto significa que, além do fim das máscaras e do certificado de vacinação no acesso a espaços públicos como bares e restaurantes, deixará de ser obrigatória a limitação de contactos sociais e o isolamento em caso de teste positivo.

A Noruega teve abordagem mais cautelosa, alargando os horários de bares e abolindo restrições aos contactos sociais. Até agora só podia conviver-se em grupos com um máximo de dez pessoas.









Leia também Quase toda a Europa reforçou medidas de combate à Covid-19 e está confinada O exemplo nórdico será seguido dentro de 15 dias pelo Reino Unido, onde o contestado PM, Boris Johnson, antecipou um mês o levantamento de todas as restrições, tentando assim distrair atenções da polémica das festas proibidas do governo durante o período de confinamento.

Na Suíça, apesar do número elevado de contágios, são abolidos a obrigatoriedade de teletrabalho e de quarentena após contacto com infetados.





Em França, a proximidade das presidenciais terá pesado na decisão do presidente Emmanuel Macron de acabar com a obrigatoriedade de máscara no exterior, com os limites de lotação em eventos e com o teletrabalho. A razão invocada é a elevada taxa de vacinação (mais de 90%). Na vizinha Espanha, a máscara passa também a opcional, embora seja recomendada em aglomerações.



França proíbe protesto como os do Canadá



A polícia francesa alertou esta quinta-feira que não permitirá ‘caravanas da liberdade’ como a do protesto de camionistas contra as vacinas, que há duas semanas semeia o caos em Ottawa, Canadá. O alerta surge ante a convocatória a condutores de todo o país para se concentrarem esta sexta-feira em Paris.