A comissária europeia para a Saúde e Segurança Alimentar, Stella Kyriakides, reconhece a necessidade de acelerar a produção de vacinas contra a Covid-19, mas rejeita a possibilidade de levantar patentes para alargar a produção a mais laboratórios da indústria farmacêutica.









“Não consideramos, de momento, que devemos dar a hipótese de levantar a patente para que haja outra produção de vacinas. Pensamos que não é este o caminho a seguir, mas há várias opções sobre a mesa a serem discutidas; veremos como iremos proceder”, afirmou.

Num encontro organizado pela Comissão de Saúde e a Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, Stella Kyriakides ouviu diversos eurodeputados sublinharem a necessidade de uma maior coordenação europeia no combate à pandemia, de mais transparência nos financiamentos e nos protocolos assinados com as farmacêuticas e de uma União Europeia mais unida.



A comissária concordou na necessidade de “políticas mais coerentes para que os doentes tenham acesso a medicamentos”.