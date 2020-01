Europa teme ser alvo da política comercial de Trump após acordo EUA-China

Desde o final de 2018 que existia receio de que houvesse uma escalada da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Com o acordo assinado na passada quarta-feira, 15 de janeiro, essa possibilidade está reduzida. No entanto, a assinatura do acordo não traz benefícios para a economia financeira, pelo menos para a Europa.

Pequim, para garantir as tréguas, teve de se comprometer a reforçar as compras de bens e serviços norte-americanos em 200 mil milhões de dólares (179,6 mil milhões de euros) até 2022.

72 mil milhões de euros serão para reforço de compras de produtos manufacturados, como automóveis, equipamentos de saúde e aviões; 45 mil milhões de euros serão para compras de energia; 28 mil milhões de euros para produtos agrícolas; e 31 mil milhões de euros para serviços.

A China, ao comprar mais produtos vindos dos EUA, vai comprar menos a outros produtores. Assim, para a Europa, vai existir uma potencial perda de negócios, sendo os sectores mais afetados o fabrico de aviões e a agricultura.

Com receio de que a União Europeia fique prejudicada com o acordo entre Pequim e Washington, o embaixador da UE na China, Nicolas Chapuis, já avisou que a União vai "monitorizar a implementação do acordo". No entanto, os responsáveis chineses têm vindo a garantir aos outros países que as exportações para a China não serão afetadas.

Novo conflito comercial com o Ocidente

A consequência mais temida para a Europa é que a Casa Branca tente criar um novo conflito comercial mas desta vez com o Ocidente.

Segundo avança o jornal Público, Donald Trump coloca, há muito tempo, a Alemanha como uma das potências económicas mundiais que mantêm uma relação comercial "injusta" com os EUA.

Um dos fatores que reforçam essa "injustiça" é o facto de a União Europeia exportar seis vezes mais automóveis para os Estados Unidos do que os EUA para a Europa. Como consequência, o presidente norte-americano tem vindo a ameaçar que vai aumentar as taxas alfandegárias sobre as importações de automóveis. Essa medida iria afetar imenso a economia europeia, principalmente a alemã.

Como penalização à Europa pelos subsídios concedidos à Airbus, os EUA decidem o agravamento das taxas alfandegárias sobre produtos europeus, como vinhos, queijos e aviões, no valor de 6,7 mil milhões de euros.

Os responsáveis europeus já prometeram retaliação aos EUA se decidirem agravar as taxas. Caso isso aconteça, uma escalada do conflito comercial iria acontecer rapidamente entre os EUA e a Europa.

A arma usada pelos EUA seria o aumento das taxas alfandegárias sobre os produtos automóveis, medida que mais prejudicaria a União Europeia.

O comissário europeu para o Comércio, Phil Hogan, reuniu-se em Washington com os responsáveis pela política económica da Casa Branca e disse que "há ainda muito a fazer".