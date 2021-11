Europeus e EUA condenam "instrumentalização orquestrada de seres humanos" pela Bielorrússia

Os membros europeus e norte-americano do Conselho de Segurança da ONU condenaram esta quinta-feira numa declaração conjunta uma "instrumentalização orquestrada de seres humanos" pela Bielorrússia na fronteira com a Polónia, para "desestabilizar a fronteira externa da União Europeia".

No final de uma reunião de emergência à porta fechada convocada pela Estónia, França e Irlanda, os seis países em questão (juntamente com os Estados Unidos, Noruega e Reino Unido) afirmaram na sua declaração que o objetivo da Bielorrússia era também "desestabilizar os países vizinhos" e "desviar a atenção das suas próprias crescentes violações dos direitos humanos".

A sessão de emergência durou pouco mais de meia hora. A declaração não menciona a Rússia, que tem apoiado a Bielorrússia desde o início da crise e que, antes da reunião, tinha negado as acusações ocidentais, assegurando que não estava envolvida com Minsk no envio de migrantes para a fronteira com a Polónia.