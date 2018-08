Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Europeus não querem mudança de hora

Cerca de 3,6 milhões garantiram em inquérito estar contra o modelo atual.

09:07

Cerca de 80% dos 4,6 milhões de participantes no inquérito da Comissão Europeia, realizado entre 5 de julho e 16 de agosto, pretendem acabar com a mudança de hora, segundo dados avançados ontem pelo jornal alemão 'Westfalenpost'.



São assim 3,6 milhões de pessoas contra o modelo atual.



Os dados oficiais ainda não foram divulgados. No entanto, quando os resultados da consulta surgirem, cabe aos organismos europeus e aos estados-membros tomar uma decisão.



Segundo vários estudos, a mudança de hora é prejudicial para a saúde e não diminui os acidentes rodoviários, como tinha sido avançado quando a medida foi implementada.