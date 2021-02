Europol denuncia aumento das burlas com falsos certificados de testagem à Covid-19

A Europol, organismo europeu de polícia, denuncia esta segunda-feira na sua página oficial a existência de grupos organizados que se aproveitam das restrições às viagens impostas pelo velho continente para vender falsos certificados de testagem à Covid-19. Na comunicação divulgada, a Europol aponta mesmo alguns exemplos já detetados. Assim, foi desmantelada a ação de um grupo de burlões no Aeroporto Charles de Gaulle em Paris, França, que vendia falsos testes negativos a passageiros.No Reino Unido, falsários foram apanhados a vender certidões semelhantes, por cerca de 115 euros a unidade. Por fim, um burlão foi preso no final do ano passado pela Polícia Nacional espanhola, a vender falsos resultados de testes à doença por 40 euros cada.A Europol explica que existe uma aplicação de telemóvel que permite a realização desta contrafação de documentos oficiais. Assim, todos os estados membros da União Europeia (incluindo Portugal), são encorajados a partilhar informação sobre esta prática criminosa, para que a mesma possa ser mais facilmente combatida.