Eurovisão 2023 não vai ser na Ucrânia mas já há um forte candidato

O Festival da Eurovisão poderá não ser realizado na Ucrânia devido à invasão russa e à consequente guerra a decorrer no país europeu, segundo mencionou a União Europeia de Radiofusão esta sexta-feira."As garantias de segurança e operacionais necessárias para uma emissora acolher, organizar e produzir o Concurso Eurovisão da Canção ao abrigo das Regras do ESC não podem ser cumpridas" disse o Festival da Eurovisão no Twitter.A Orquestra Kalush da Ucrânia venceu o concurso este ano, no mês passado, com a entrada do Reino Unido em segundo lugar. Desta forma, e em alternativa, o Reino Unido está a ser ponderado como hipótese para realizar o próximo Festival.A União de Emissoras Europeias (EBU) agradeceu à emissora pública ucraniana "pela sua sincera cooperação e empenho em explorar todos os cenários nas semanas que se passaram desde a vitória dos Khalush Orchestra em Turim".