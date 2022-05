Eutanásia legalizada no estado australiano de Nova Gales do Sul

A morte medicamente assistida vai passar a ser possível para os doentes terminais no estado australiano Nova Gales do Sul. Este foi o último estado a aprovar a legislação, que entrará em vigor em 18 meses, revela o jornal The Daily Mail.Entre a noite de quarta e o início desta quinta-feira, foi a votações no parlamento de Nova Gales do Sul o projeto de lei que legaliza a eutanásia. A proposta foi aprovada na Câmara Alta Parlamental, com 23 votos a favor e 15 contra. O deputado Alex Greenwich foi quem apresentou o projeto de lei pela primeira vez, no final do ano passado.Greenwich relembrou que a reforma na lei é feita em prol da “honestidade e compaixão”. O co-patrocionador, Adam Searl, membro do Partido Trabalhista, agradeceu pelo apoio nas suas décadas de campanha pela legalização da morte assistida e demonstrou compreensão na situação difícil que os doentes terminais enfrentam. "Quero reconhecer o sofrimento daqueles que morreram à espera desta medida compassiva", afirmou o político.A aprovação da eutanásia foi fortemente criticada pelos opositores e pela Igreja Católica.