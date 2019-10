Eva sofre da mesma doença que Matilde e apela à solidariedade dos portugueses para se salvar

Eva nasceu a 11 de agosto de 2019 no Canadá. Desde logo, os pais da bebé, Jéssica e Ricardo Batista, perceberam que algo não estava bem com a menina."Sempre que pegávamos nela não conseguia segurar a cabeça, o que continua até hoje, e, ao princípio os braços caíam", conta oo jovem casal emigrado em Toronto, numa publicação na página do Facebook dedicada à filha - "For Eva Strong".A vida de Jéssica e Ricardo, mudou no passado dia 2 de outubro. Após uma análise genética, realizada num hospital de Toronto, os recentes papás ficaram a saber que Eva, de apenas dois meses, sofre da forma mais grave, o tipo 1, da doença de atrofia muscular espinhal.A atrofia muscular espinhal, é uma doença degenerativa neuromuscular rara de origem genética que afeta o funcionamento de todo o corpo. Em Portugal existem apenas dois casos a serem tratados com Zolgensma, o também conhecido medicamento "milagre" tomado pela bebé Matilde e Natália. O fármaco ainda não foi administrado no País, nem no Canadá, e custa cerca de dois milhões de euros.Eva "faz um esforço para respirar" e só consegues comer através de uma sonda, descreve Ricardo Batista numa publicação na página da Internet, onde acrescenta que apesar da filha está a ser tratada com Spinraza. No entanto, o medicamento não chega para salvar a menina.O Spinraza "ajuda a não piorar e controla os sintomas, mas a nossa esperança é o Zolgensma", escreveu.Como tal, é através da página "For Eva Strong" que Jéssica e Ricardo apelam ao coração dos portugueses e da comunidade portuguesa no Canadá para ajudarem a pequena Eva, através de uma conta com o nome da bebé.A Associação Desportiva de Árvores Forças Segurança Unidas e o atleta Rúben Ribeiro (ex-Sporting) estão a angariar camisolas de jogadores de futebol para leiloar. Em conjunto vão também organizar um evento de solidariedade em Vila do Conde.