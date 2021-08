Evacuadas escolas no estado americano do Tennessee devido a situação de emergência

Hawkins,

Várias escolas do agrupamento dea leste do estado norte-americano do Tennessee, foram evacuadas após uma situação de emergência verificada na Volunteer High School, esta terça-feira.De acordo com a Fox 13, todas as instituições foram fechadas por percaução, sendo os residentes aconselhados a não se aproximarem da área restrita pelas autoridades policiais."A nossa maior preocupação neste momento é com a segurança dos nossos alunos e funcionários; por favor, mantenha-se afastado da área para permitir o acesso da polícia e do pessoal de emergência à área", informou a Hawkins County School District, na rede social Facebook.Os alunos foram retirados da escolas e levados para a unidade da Guarda Nacional, onde são entregues aos pais por parte dos funcionários.Até ao momento, ainda não foram registadas vítimas do acidente.