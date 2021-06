Evacuado hotel junto a cimeira de líderes do G7 devido a pacote suspeito na Cornualha, Inglaterra

A polícia na cimeira do G7 no sudoeste da Inglaterra evacuou um hotel em Falmouth após relatos de um pacote suspeito na manhã de quinta-feira, que mais tarde chamaram de falso alarme.O presidente dos EUA, Joe Biden, chegou à Grã-Bretanha na noite de quarta-feira e está hospedado no balneário inglês de Carbis Bay, a cerca de 40 quilómetros de Falmouth, onde está hospedada a maior parte da comunicação social que cobre o evento.A segurança para o evento do G7, o primeiro encontro presencial dos líderes das principais economias desenvolvidas em quase dois anos, é apertada."Acreditamos que este foi um incidente fraudulento e uma investigação criminal foi iniciada", disse a Polícia de Devon e Cornualha.A polícia bloqueou estradas e caminhos costeiros para Carbis Bay, o pequeno resort à beira-mar que está a albergar o evento, com cercas de aço e várias restrições em vigor.