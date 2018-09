Evangélicos e adeptos de futebol em batalha campal pela posse do estádio

Igreja evangélica do Peru diz que é dona do estádio do Alianza Lima e fiéis tentaram ocupá-lo. Adeptos reagiram em fúria.

Um grupo evangélico ocupou o estacionamento do Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, capital do Peru, reivindicando a posse das instalações do clube Alianza Lima. Os fiéis defendem que a instituição religiosa comprou os terrenos onde fica o estádio, em 2016. Em resposta, os adeptos do clube peruano dirigiram-se ao local e daí resultaram confrontos violentos, na passada segunda-feira.

Centenas de pessoas estiveram envolvidas na rixa. Rapidamente, as imagens da confusão chegaram às redes sociais e cada vez mais adeptos se dirigiam para o local. Os fãs do clube destruíram todas as placas de madeira que tinham sido colocadas pelo grupo religioso para impedir a entrada dos membros do clube.

Armados com paus e tábuas, os dois grupos envolveram-se numa verdadeira batalha campal, sendo necessária a intervenção das autoridades, que tentaram travar os confrontos com gás lacrimogéneo.

Um evangélico ficou ferido e dois adeptos do clube foram detidos por atos de violência.

De acordo com a imprensa local, o terreno reivindicado pelo grupo religioso terá cerca de 8.000 metros quadrados e está situado dentro do estádio. "Esta é a casa de Deus. Temos toda a documentação em dia, somos os proprietários" disse Sandro Balbín, representante dos fiéis, citado pela imprensa peruana. O homem garante que a igreja comprou o terreno há dois anos e pretende construir um templo no local.

O clube considera que detém a posse do terreno por ter exercido uso "contínuo, pacífico e público" durante 43 anos. A batalha segue nos tribunais.





